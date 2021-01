Il Genoa conquista l'Uzbekistan, l'assist di Shomurodov virale sul web

Non a caso è stato sopprannominato il "Messi" uzbeko. Non tanto per le caratteristiche fisiche, che sono ovviamente molto diverse da quelle del campione argentino del Barcellona, quanto per la venerazione dei connazionali nei confronti di un calciatore che è considerato un vero e proprio simbolo in patria.

Stiamo parlando di Eldor Shomurodov che, nonostante la diffidenza iniziale di qualche tifoso, si sta ritagliando uno spazio da protagonista anche con la maglia del Genoa, proprio come aveva fatto in Russia con quella del Rostov.

Dopo il primo goal in Serie A contro il Parma sono arrivate buone giocate e soprattutto l'assist per Destro in occasione del goal dell'1-1 contro la Lazio e nelle ultime ore è diventato virale sul web il video di un giovanissimo tifoso di Shomurodov che, con la maglia del Genoa, commenta le giocate dell'uzbeko. Alle sue spalle sciarpe del Genoa, ma anche del Rostov, la squadra di Premier League russa dalla quale Eldor è stato prelevato in estate.

Le gesta del piccolo tifoso sono state riprese anche dal sito ufficiale del Genoa che in una news ha scritto: "Il potere della rete. Quella che gonfia la porta dopo la traiettoria, ok, è quella giusta, di un pallone che si deposita nel sacco. Oppure quella che unisce a distanza le persone, mettendole in contatto sotto il tetto comune della passione per il calcio. Virtuale o meno. Piccoli tifosi crescono. All’estero, verrebbe da dire, seguendo le gesta dei loro idoli. È il caso del ragazzino uzbzeko, i cui filmati postati a ogni partita del Vecchio Grifone, stanno spopolando sul web e raccogliendo un numero di visualizzazioni da capogiro. Una gran bella pubblicità per il Genoa. Piccoli telecronisti crescono, all’estero, impazzendo per un dribbling, un assist o un gol, nello specifico, di Eldor Shomurodov. Il nazionale uzbeko acquistato dal Genoa in estate".