Torino-Genoa, probabili formazioni: conferma per Pandev, sfida all'ex Nicola

Sabato 13 febbraio torna in campo il Grifone, reduce da tre vittorie consecutive contro Cagliari, Crotone e Napoli, per una gara molto importante per blindare definitivamente la classifica dopo aver cambiato marcia sotto la guida di Ballardini che sta tenendo una media-punti da Champions League.

Alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca infatti Torino-Genoa; i granata sono in ripresa con l'arrivo dell'ex Genoa Nicola in panchina e reduci dalla pazza rimonta contro l'Atalanta (3-3), la classifica rimane però traballante con un solo punto di vantaggio sulla zona rossa. Molto più solida, grazie agli ultimi risultati, quella del Genoa con 24 punti e un rassicurante +9 sul terzultimo posto.

QUI TORINO. Non ci sarà Sanabria, l'ex Genoa acquistato nel mercato di riparazione è infatti positivo al coronavirus. Attacco affidato alla coppia Zaza-Belotti e ballottaggio sulla fascia tra Murru e Ansaldi, altro ex della sfida.

QUI GENOA. Squalificato Badelj a centrocampo, al suo posto si giocano una maglia Rovella e Behrami con il primo in vantaggio per partire dal primo minuto.Sulla via del recupero Masiello, se non dovesse farcela è pronto Goldaniga in difesa mentre in attacco con Destro potrebbe esserci Pandev dopo la doppietta contro il Napoli: Shomurodov dovrebbe infatti essere disponibile dopo i problemi fisici che l'hanno costretto a fermarsi, ma l'uzbeko potrebbe inizialmente partire dalla panchina.

Probabili formazioni Torino-Genoa 13 febbraio

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Kolou, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Rovella, Strootman, Zajc, Czyborra; Destro, Pandev. All. Ballardini.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Calcio d'inizio: sabato 13 febbraio, ore 15.

Dove vederla: Sky, Now Tv e Sky Go.