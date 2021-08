Coppa Italia con tifosi per Genoa e Samp, ma servono green pass e mascherina

Genoa e Sampdoria si preparano alle prime sfide ufficiali della stagione 2021/2022. Grifone in campo venerdì 13 agosto 2021 contro il Perugia alle ore 18, blucerchiati che sfideranno invece l'Alessandria lunedì 16 agosto 2021 alle ore 21. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Italia Uno, ma la novità più importante è che i tifosi potranno tornare allo stadio, ma solo se in possesso del green pass.

Le due società hanno infatti diramato le modalità di accesso allo stadio, in entrambi i casi rimarranno chiuse le gradinate a causa di alcuni lavori in corso: disponibili i biglietti per Distinti, Tribuna e Settore Ospiti (prezzi tra i 20 e i 50 euro per quello che riguarda il Genoa, tra i 20 e i 40 euro invece per la Sampdoria).

Per quello che riguarda il Genoa i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online sul sito di TicketOne e la vendita inizierà alle ore 12 di martedì 10 agosto, sarà riservata solamente ai possessori di abbonamento e tessera Dna Genoa della stagione sportiva 2019/20, non è autorizzato il cambio di utilizzatore. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando, anche il green pass (dai 12 anni in su). Inoltre ogni tifoso dovrà portare al seguito una mascherina idonea di tipo almeno chirurgica.

Anche per quello che riguarda la Sampdoria i biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente attraverso il portale sport.ticketone.it dai possessori di green pass. Come da indicazioni ministeriali non sarà consentita la vendita dei biglietti nei punti fisici ed ai botteghini stadio che resteranno chiusi il giorno della gara. La vendita inizierà martedì 10 agosto ore 10 e terminerà lunedì 16 agosto ore 21. Non sarà inoltre possibile effettuare il cambio nominativo, anche per i tifosi blucerchiati c'è l'obbligo di mascherina.

Regole covid allo stadio

I tifosi che assisteranno all’evento dovranno attenersi alle seguenti regole nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio dal covid.