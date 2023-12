La Sportiva Sturla a Roma per ricevere il Collare d'oro al merito

Venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 11, la Sportiva Sturla riceverà al Foro Italico di Roma il Collare d’Oro al Merito Sportivo. Si tratta della massima onorificenza del Coni, il prestigioso riconoscimento era stato annunciato nei mesi scorsi. Alla cerimonia parteciperanno il presidente Giorgio Conte e il plurimedagliato azzurro di nuoto per salvamento Lorenzo Omero, accompagnati dal segretario Massimiliano Omero. Ritireranno l’onorificenza alla presenza del presidente del consiglio Giorgia Meloni, del ministro per lo sport e i giovani Giovani Andrea Abodi e del presidente del Coni Giovanni Malagò.

Impegno costante nonostante i danni delle mareggiate

Un riconoscimento atteso dalla Sportiva Sturla, società che nel 2023 compie 103 anni e che prosegue la sua storica opera di promozione dei valori dello sport. Un impegno mai interrotto, messo a dura prova dalle mareggiate che periodicamente colpiscono la sede sociale. La Sportiva Sturla è un grande esempio di resilienza e dal 1920 a oggi può fregiarsi dei grandi risultati agonistici ottenuti: 6 nuotatori presenti a 8 Olimpiadi, lo scudetto nella Pallanuoto nel 1923 e i brillanti traguardi internazionali nel Salvamento, senza dimenticare la crescita dell’attività giovanile nei settori del Nuoto, Nuoto per Salvamento e Pallanuoto, passando per la qualità dei numerosi eventi organizzati: in campo natatorio il Miglio Marino e il Memorial Morena, giunti alla 79a alla 36a edizione, nella Pallanuoto il Trofeo Panarello e nel Nuoto per Salvamento il Memorial Fabio Gardella.

Il primo evento del 2024

Il primo evento della stagione 2024 sarà il tradizionale Cimento dell’Epifania realizzato in collaborazione con Spazzapnea nella mattinata di sabato 6 gennaio 2024.

Cos'è il Collare d'Oro del Coni

Si legge sul sito del Coni che il 'Collare d’Oro al Merito Sportivo' può essere concesso: agli atleti italiani, che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Nazionale del Coni; ai dirigenti sportivi, e nel limite di 5 per ciascun anno, che siano già in possesso della 'Stella d’Oro al Merito Sportivo' e che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo sport italiano; alle società sportive, sempre nel limite di 5 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cento anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell’onorificenza, a cui sia già stata conferita la 'Stella d’Oro al Merito Sportivo' e i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.