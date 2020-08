Spezia in Serie A: i complimenti della Samp, il Genoa trema per Italiano

Lo Spezia è in Serie A per la prima volta nella sua storia. Impresa degli aquilotti che resistendo contro il Frosinone (ko per 1-0 dopo la vittoria con il medesimo risultato in Ciociaria) raggiungono Sampdoria e Genoa nella massima serie italiana, per la prima volta saranno 3 le liguri in Serie A.

Curiosi i complimenti social dei blucerchiati che twittano: “L'ultima volta con tre squadre liguri in Serie A due...eravamo noi. Complimenti Spezia: avete scritto la storia, ora godetevi la festa. Ci vediamo presto”.

Il tweet blucerchiato fa ironicamente riferimento a quando nella massima Serie A oltre al Genoa c'erano Andrea Doria e Sampierdarenese (1945-1946).

Niente complimenti social invece da parte del Genoa, che aveva già puntato Vincenzo Italiano per allenare il Grifone la prossima stagione. La promozione degli aquilotti ha sicuramente complicato il piano, l'ex centrocampista del Verona potrebbe infatti restare alla guida dei bianconeri, con il club di Preziosi che avrebbe individuato in Massimo Carrera il papabile sostituto di Davide Nicola.