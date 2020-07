Spezia-Entella 0-0: pareggio nel derby, la Virtus è salva

Un punticino nel derby con lo Spezia basta e avanza per conquistare la salvezza in Serie B con una giornata di anticipo. Missione compiuta per la Virtus Entella, 0-0 al Picco e il +3 sulla zona playout vale la permanenza in categoria grazie allo scontro diretto tra Venezia e Perugia dell'ultima giornata.

La salvezza è il bicchiere mezzo pieno, quello mezzo vuoto è il sogno playoff che svanisce ufficialmente, resta un po' di rammarico vista la classifica cortissima e qualche punto perso per strada soprattutto in questo post lock down, ma l'obiettivo salvezza è ampiamente raggiunto. Ora per i chiavaresi resta l'ultima giornata, incontro casalingo con un Cittadella in piena zona playoff. Sarà l'ultima di Boscaglia? Su di lui ha messo gli occhi il Palermo.

TABELLINO

SPEZIA-ENTELLA 0-0

Spezia: Scuffet; Ramos (63' Vignali), Terzi, Erlic, Ferrer (63' Bastoni); Mora, Acampora (59' M. Ricci), Bartolomei; Gyasi (46' Gudjhonsen), Nzola, Ragusa (46' Di Gaudio). All. Italiano.

Entella: Contini; Coppolaro, Poli (69' De Col), Chiosa, Sala; Dezi, Paolucci, Mazzitelli (61' Toscano); Schenetti; M De Luca (78' Rodriguez), Morra (62' Crimi). All. Boscaglia.

Arbitro: Minelli.

Note: ammoniti Paolucci, Gyasi e Ricci.

RISULTATI PENULTIMA GIORNATA

Benevento-Chievo 0-1, Cittadella-Venezia 1-0, Crotone-Frosinone 1-0, Empoli-Cosenza 1-5, Juve Stabia-Cremonese 1-2, Perugia-Trapani 1-2, Pescara-Livorno 1-0, Pisa-Ascoli 1-0, Pordenone-Salernitana 1-1, Spezia-Entella 0-0.

CLASSIFICA

BENEVENTO 83 Promosso in A

CROTONE 68 Promosso in A

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo 53

Pisa 53

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Juve Stabia 41

Trapani 41

LIVORNO 21 RETROCESSO IN C