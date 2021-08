Serie C, ufficiale il calendario dell'Entella: esordio contro il Teramo

È arrivata l'ufficialità nella giornata di lunedì 9 agosto 2021. L'Entella, che riparte dalla Serie C dopo la retrocessione, è stata inserita nel girone B del campionato di terza serie che inizierà l'ultimo fine settimana di agosto, ufficializzati in serata anche i calendari dei tre gironi: esordio casalingo per la formazione di Chiavari contro il Teramo il 29 agosto, poi in sequenza Aquila Montevarchi in Abruzzo (5 settembre), Lucchese a Chiavari (12 settembre), trasferta a Gubbio (19 settembre) e ancora fuori casa a Modena (26 settembre).

Girone non banale con le altre due retrocesse dalla cadetteria (Reggiana e Pescara) ma anche formazioni ambiziose e di blasone come Modena, Cesena, Siena e Ancona (un ritorno dopo la fusione con il Matelica) e anche alcune formazioni "di categoria" come Carrarese, Pontedera, Fermana e Lucchese. La maggior parte delle trasferte saranno quindi tra Emilia Romagna e Toscana. Ancora da definire (c'è in ballo un ricorso) la ventesima formazione del girone, in corsa Fano e Pistoiese.

Serie C girone B | Calendario Entella

La sequenza è quella del girone di andata, nel ritorno ovviamente i campi sono invertiti.

Entella-Teramo (29 agosto-22 dicembre) Aquila Montevarchi-Entella (5 settembre-9 gennaio) Entella-Lucchese (12 settembre-16 gennaio) Gubbio-Entella (19 settembre-23 gennaio) Modena-Entella (26 settembre-30 gennaio) Entella-Olbia (29 settembre-6 febbraio) Pontedera-Entella (3 ottobre-13 febbraio) Entella-Pescara (10 ottobre-16 febbraio) Siena-Entella (17 ottobre-20 febbraio) Entella-Vis Pesaro (20 ottobre-27 febbraio) Carrarese-Entella (24 ottobre-6 marzo) Entella-Imolese (31 ottobre-13 marzo) Ancona Matelica-Entella (7 novembre-16 marzo) Entella-Grosseto (14 novembre-20 marzo) Fano o Pistoiese-Entella (21 novembre-27 marzo) Entella-Cesena (28 novembre-3 aprile) Viterbese-Entella (5 dicembre-10 aprile) Entella-Reggiana (12 dicembre-15 aprile) Fermana-Entella (19 dicembre-24 aprile)

