Serie B sospesa fino al primo maggio: il nuovo calendario dell'Entella

La sospensione è stata deliberata per dare priorità ai recuperi delle gare rinviate per il covid e fare in modo che tutte le formazioni possano disputare le ultime quattro gare del campionato con lo stesso numero di match giocati

La Serie B si ferma per un paio di settimane e riprenderà solo nel fine settimana del primo maggio. La decisione è stata presa dalla Lega di B al termine di un'assemblea che si è svolta nel pomeriggio di domenica 18 aprile 2021.

La sospensione, e la rimodulazione del calendario, è stata deliberata per dare priorità ai recuperi delle gare rinviate per il covid (come successo all'Entella sabato per il focolaio nella rosa del Pescara) e fare in modo che tutte le formazioni possano disputare le ultime quattro gare del campionato con lo stesso numero di match giocati.

Queste quindi le nuove date:

16a giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziche? martedi? 20.04.2021 (Entella-Vicenza)

17a giornata di ritorno martedi? 04.05.2021 anziche? sabato 24.04.2021 (Cittadella-Entella)

18a giornata di ritorno venerdi? 07.05.2021 anziche? sabato 01.05.2021 (Entella-Chievo)

19a giornata di ritorno lunedi? 10.05.2021 anziche? venerdi? 07.05.2021 (Pisa-Entella).

L'Entella giocherà invece il recupero della partita contro il Pescara martedì 27 aprile.