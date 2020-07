Serie A, gli orari dell'ultima giornata: Samp anticipa al sabato, Genoa domenica sera

Mercoledì alle 19.30 la penultima giornata, con Sampdoria-Milan e Sassuolo-Genoa. Nel weekend l'ultimo turno di Serie A, di questa anomala e lunghissima Serie A. La Lega cambia gli orari per le ultime sfide, disponendole, come di consueto, a blocchi, secondo i diversi obiettivi stagionali.

Brescia-Sampdoria, sfida senza punti pesanti in palio, è stata anticipata al sabato alle ore 18.00, saranno quindi proprio blucerchiati e lombardi a salutare per primi questo campionato. Viceversa, Genoa-Verona, resta in programma domenica sera ma alle 20.45 insieme a Lecce-Parma, Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese, dal momento che il match potrebbe valere ancora qualcosa.

Ecco tutti gli orari dell'ultima giornata e dove poter vedere le partire in tv.

Sabato 1 agosto: Brescia-Sampdoria (h.18-DAZN), Atalanta-Inter (h. 20.45-DAZN), Juventus-Roma (h. 20.45-SKY), Milan-Cagliari (h. 20.45-SKY), Napoli-Lazio (h. 20.45-SKY).

Domenica 2 agosto: Spal-Fiorentina (h. 18-SKY), Bologna-Torino (h. 20.45-SKY), Genoa-Verona (h. 20.45-DAZN), Lecce-Parma (h. 20.45-SKY), Sassuolo-Udinese (h. 20.45-SKY).