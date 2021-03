Iniziata la eSerie A con Pes: oggi "in campo" la Sampdoria, la settimana prossima tocca al Genoa

La Serie A 2.0, quella degli sport elettronici, è iniziata ufficialmente nella stagione 2020/2021 con ben 17 squadre ai nastri di partenza per il campionato ufficiale della Serie A Tim giocato alla playstation sulle due piattaforme (Fifa e Pes). La prima fase del campionato Fifa è andata in archivio per Genoa e Sampdoria (stesso girone da cinque squadre: terzo posto a quota 12 punti per il Grifone, quinto e ultimo a 5 punti per i blucerchiati) , che ora con i loro player professionisti scenderanno virtualmente in campo sulla piattaforma Pes.

Parte prima la Sampdoria inserita nel gruppo B con Crotone, Torino e Atalanta. L'interò raggruppamento si giocherà nella giornata di oggi, mercoledì 31 marzo 2021 tra le ore 15.30 e le ore 21.50 e sarà trasmesso integralmente sui canali Twitch e YouTube della eSerie A TIM.

A guidare con il joypad i blucerchiati la coppia di gamer blucerchiati formata da Giuseppe BeppeT27 Taddei e Alberto DiegoForlan997: sei le sfide da giocare: si parte alle 16:00 con Sampdoria-Crotone, poi alle 16:23 tocca a Torino-Sampdoria e alle 17.21 a Sampdoria-Atalanta. Le gare di ritorno saranno invece alle 19:30 (Crotone), alle 19:55 (Torino) e alle 20:55 (Atalanta).

Per quello che riguarda il Genoa, invece, bisognerà atendere la settimana prossima. Il Grifone è infatti inserito nel girone C con Sassuolo, Bologna e Cagliari e si giocherà il 6 aprile. La punta di diamante del Genoa è Rosario Accurso Npk, Campione eEuro2020 con la eNazionale Italiana.

Ieri, martedì 30 marzo. è andato in scena il girone A con Lazio, Juventus, Parma, Spezia e Roma mentre la prima fase si concluderà il 7 aprile conil girone D che comprende Udinese, Benevento, Verona e Fiorentina. Le qualificate accederanno ai playoff (le migliori nel winner bracket, le peggiori in una parte di tabellone a rischio eliminazione) che si giocheranno tra 27 e 28 aprile, mentre la final eight il 13 maggio.

Gironi eSerie A