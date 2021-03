La Serie A 2.0 è sulla playstation: il Genoa vince i due derby del campionato ufficiale eSports

Sono 17 le squadre di Serie A ai nastri di partenza del campionato: doppia vittoria nel girone B per i rossoblù 5-0 e 2-1. In classifica terzo posto nella prima fase per il Genoa e ultimo per la Samp

La Serie A 2.0, quella degli sport elettronici, è iniziata ufficialmente nella stagione 2020/2021 con ben 17 squadre ai nastri di partenza per il campionato ufficiale della Serie A Tim giocato alla playstation sulle due piattaforme (Fifa e Pes). Si parte con le sfide sulla piattaforma Fifa e scendono in campo anche Genoa e Sampdoria, rispetto alle squadre "vere" del massimo campionato di calcio mancano solo il Napoli che non ha aderito al progetto eSports e poi Roma e Juventus che avendo accordi commerciali con la Konami (azienda che produce Pro Evolution Soccer) sono tagliate fuori dai giochi. Si giocherà poi anche su Pes, ancora con 17 società (oltre al Napoli in questo caso non ci saranno Inter e Milan che a loro volta hanno accordi esclusivi con Ea Sports che produce Fifa).

I tornei prevedono quattro gironi all'italiana con gare di andata e ritorno come in un campionato vero, poi playoff divisi in tabellone vincenti e tabellone perdenti (si giocherà ad aprile), in campo i migliori professionisti italiani del joystick. Per la Sampdoria Mattia "Lonewolf92" Guarracino e Francesco "AlviOh" Alviani e per il Genoa Gabriel "Gabry" Llaho e Rosario "Npk_02" Accurso.

Mercoledì 10 marzo 2021 sono andate in scena le gare del Girone B con i due storici derby "eSports" andati entrambi al Genoa: 5-0 l'andata e 2-1 il ritorno, nella classifica finale del girone (che qualifica alla fase successiva a playoff) terzo posto a quota 12 punti per il Genoa, quinto e ultimo a 5 punti per la Sampdoria, primo posto per il Cagliari davanti al Benevento, quarto invece lo Spezia. I rossoblù passano alla fase "vincenti" del torneo mentre la Samp a uno spareggio tra le "perdenti", i due tabelloni andranno poi a incrociarsi.

Classifica Serie A eSports girone B

Risultati Genoa Serie A eSports

Cagliari-Genoa 6-0

Genoa-Benevento 1-2

Spezia-Genoa 1-4

Genoa-Sampdoria 5-0

Genoa-Cagliari 0-1

Benevento-Genoa 2-3

Genoa-Spezia 0-4

Sampdoria-Genoa 1-2

Risultati Sampdoria eSports Serie A

Sampdoria-Spezia 2-5

Sampdoria v Cagliari 2-4

Genoa v Sampdoria 5-0

Sampdoria-Benevento 3-3

Spezia-Sampdoria 2-3

Cagliari-Sampdoria 3-3

Sampdoria v Genoa 1-2

Benevento-Sampdoria 4-2