Serie A, ufficiali le date della nuova stagione: attesa per i calendari

Sono state ufficializzate nei giorni scorsi dalla Lega Serie A le date per la stagione sportiva 2021/22, mercoledì 14 luglio alle ore 18.30 previsto anche il sorteggio del calendario della massima serie. Per la prima volta il girone di ritorno sarà asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto a quello di andata come già avviene in altri Paesi europei.

Date calendario Serie A 2021/2022

Il campionato per Genoa e Sampdoria inizierà domenica 22 agosto 2021 con la prima giornata e terminerà domenica 22 maggio 2022 con l'ultima. Cinque i turni infrasettimanali (mercoledì 22 settembre 2021, mercoledì 27 ottobre 2021, mercoledì 1° dicembre 2021, mercoledì 22 dicembre 2021, giovedì 6 gennaio 2022) e sette le soste (domenica 5 settembre 2021, domenica 10 ottobre 2021, domenica 14 novembre 2021, domenica 26 dicembre 2021, domenica 2 gennaio 2022, domenica 30 gennaio 2022, domenica 27 marzo 2022).

Date Coppa Italia 2021/2022