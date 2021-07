Serie A: calendario 2021-2022, tutte le gare di Genoa e Sampdoria

Il calendario della Serie A 2021-2022 live con il sorteggio in diretta e tutte le gare di Genoa e Sampdoria, per la prima volta in Italia il girone di ritorno sarà asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto a quello di andata

Ufficiali i calendari della Serie A 2021-2022, nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 luglio 2021 è andato in scena il sorteggio e, per la prima volta in Italia il girone di ritorno sarà asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto a quello di andata come già avviene in altri Paesi europei. Questo significa che la sequenza delle avversarie cambia tra i due gironi. Derby di andata tra Sampdoria e Genoa che si giocherà nel periodo natalizio (12 dicembre, salvo anticipi o posticipi), quello di ritorno invece il primo maggio.

Avvio non banale di stagione per i blucerchiati del nuovo tecnico D'Aversa che nelle prime sei giornate dovranno affrontare Milan, Inter, Juventus e Napoli (quattro delle prime cinque della scorsa stagione, tre in casa e i bianconeri a Torino), a completare il ciclo terribile le sfide in esterna contro Sassuolo ed Empoli. Esordio a San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter invece per il Genoa che dovrà poi ospitare il Napoli al Luigi Ferraris. Più abbordabili le altre quattro gare con Cagliari, Fiorentina, Bologna e Verona. Il girone di andata terminerà il 22 dicembre con Genoa-Atalanta e Roma-Sampdoria.

Nel girone di ritorno, come detto, le avversarie non coincideranno con quelle dell'andata: il Genoa ripartirà il 6 gennaio contro il Sassuolo a Reggio Emilia e poi nelle prime sei gare dovrà vedersela con Spezia, Fiorentina, Udinese, Roma e Salernitana. Sampdoria che invece ripartirà dalla sfida casalinga contro il Cagliari e poi sfiderà Napoli, Torino, Spezia, Sassuolo e Milan. L'ultima giornata del campionato offre invece Genoa-Bologna e Inter Samp il 22 maggio.

Serie A 2021/2022: le date

Il campionato per Genoa e Sampdoria inizierà domenica 22 agosto 2021 con la prima giornata e terminerà domenica 22 maggio 2022 con l'ultima (Genoa-Bologna e Inter-Sampdoria le due sfide con cui terminerà la stagione). Cinque i turni infrasettimanali (mercoledì 22 settembre 2021, mercoledì 27 ottobre 2021, mercoledì 1° dicembre 2021, mercoledì 22 dicembre 2021, giovedì 6 gennaio 2022) e sette le soste (domenica 5 settembre 2021, domenica 10 ottobre 2021, domenica 14 novembre 2021, domenica 26 dicembre 2021, domenica 2 gennaio 2022, domenica 30 gennaio 2022, domenica 27 marzo 2022).

CALENDARIO GENOA 2021-2022 | ANDATA

Inter-Genoa (22 agosto) Genoa-Napoli (29 agosto) Cagliari-Genoa (12 settembre) Genoa-Fiorentina (19 settembre) Bologna-Genoa (22 settembre) Genoa-Verona (26 settembre) Salernitana-Genoa (3 ottobre) Genoa-Sassuolo (17 ottobre) Torino-Genoa (24 ottobre) Spezia-Genoa (27 ottobre) Genoa-Venezia (31 ottobre) Empoli-Genoa (7 novembre) Genoa-Roma (21 novembre) Udinese-Genoa (28 novembre) Genoa-Milan (1 dicembre) Juventus-Genoa (5 dicembre) Genoa-Sampdoria (12 dicembre) Lazio-Genoa (19 dicembre) Genoa-Atalanta (22 dicembre)

CALENDARIO SAMPDORIA 2021-2022 | ANDATA

Sampdoria-Milan (22 agosto) Sassuolo-Sampdoria (29 agosto) Sampdoria-Inter (12 settembre) Empoli-Sampdoria (19 settembre) Sampdoria-Napoli (22 settembre) Juventus-Sampdoria (26 settembre) Sampdoria-Udinese (3 ottobre) Cagliari-Sampdoria (17 ottobre) Sampdoria-Spezia (24 ottobre) Sampdoria-Atalanta (27 ottobre) Torino-Sampdoria (31 ottobre) Sampdoria-Boogna (7 novembre) Salernitana-Sampdoria (21 novembre) Sampdoria-Verona (28 novembre) Fiorentina-Sampdoria (1 dicembre) Sampdoria-Lazio (5 dicembre) Genoa-Sampdoria (12 dicembre) Sampdoria-Venezia (19 dicembre) Roma-Sampdoria (23 dicembre)

CALENDARIO SERIE A | GIRONE DI ANDATA

CALENDARIO GENOA 2021-2022 | RITORNO

Sassuolo-Genoa (6 gennaio) Genoa-Spezia (9 gennaio) Fiorentina-Genoa (16 gennaio) Genoa -Udinese (23 gennaio) Roma-Genoa (6 febbraio) Genoa -Salernitana (13 febbraio) Venezia-Genoa (20 febbraio) Genoa-Inter (27 febbraio) Genoa-Empoli (6 marzo) Atalanta-Genoa (13 marzo) Genoa-Torino (20 marzo) Verona-Genoa (3 aprile) Genoa-Lazio (10 aprile) Milan-Genoa (16 aprile) Genoa-Cagliari (24 aprile) Sampdoria-Genoa (1 maggio) Genoa-Juventus (8 maggio) Napoli-Genoa (15 maggio) Genoa-Bologna (22 maggio)

CALENDARIO SAMPDORIA 2021-2022 | RITORNO

Sampdoria-Cagliari (6 gennaio) Napoli-Sampdoria (9 gennaio) Sampdoria-Torino (16 gennaio) Spezia-Sampdoria (23 gennaio) Sampdoria-Sassuolo (6 febbraio) Milan-Sampdoria (13 febbraio) Sampdoria-Empoli (20 febbraio) Atalanta-Sampdoria (27 febbraio) Udinese-Sampdoria (6 marzo) Sampdoria-Juventus (13 marzo) Venezia-Sampdoria (20 marzo) Sampdoria-Roma (3 aprile) Bologna-Sampdoria (10 aprile) Sampdoria-Salernitana (16 aprile) Verona-Sampdoria (24 aprile) Sampdoria-Genoa (1 maggio) Lazio-Sampdoria (8 maggio) Sampdoria-Fiorentina (15 maggio) Inter-Sampdoria (22 maggio)

CALENDARIO SERIE A | GIRONE DI RITORNO