Due giorni a tutta mtb per la Sant’Olcese Enduro Race

Ormai è quasi tutto pronto per la Sant’Olcese Enduro Race 2024, inserita come gara regionale della Federazione Italiana Ciclismo, appartenente alla specialità Enduro in cui sono previste prove speciali sui trails della “Santolcese Trails Area”, dove si cimenteranno tutte le categorie ammesse, agonistiche e amatoriali.

Il programma si svolge in due giornate, sabato 22 giugno per le prove libere e domenica 23 giugno la competizione. La partenza/arrivo è nella località di Piccarello-Sant’Olcese, in piazza Marconi. Per gli atleti muniti di mountain bike tradizionale e di bicicletta a pedalata assistita la gara è costituita da 3 prove speciali cronometrate e 3 trasferimenti all'interno di un percorso gara di 29 km con 950 metri di dislivello positivo.

Per le categorie giovanili la gara è costituita da due prove speciali cronometrate e due trasferimenti all'interno di un percorso gara di 12 km con 420 mt di dislivello positivo (partenza 10:40). Al termine della gara verrà svolta la premiazione dei vincitori di categoria.

Le iscrizioni e il cronometraggio sono gestiti da Evodata Time&Data Solutions. La manifestazione agonistica è organizzata da Liguria Mtb Asd sotto il patrocinio dei Comuni di Sant’Olcese e di Serra Riccò-Pedemonte a cui va un forte ringraziamento per la loro collaborazione e partecipazione.

È inoltre una importante occasione per promuovere il territorio con le loro unicità enogastronomiche ma anche un incentivo all’attività fisica, alla pratica della mountain bike e in definitiva un vero riscatto economico e sociale di tutta l’area. Per maggiori informazioni visita il sito di Liguriamtb.