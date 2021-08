Samp Women al debutto in Serie A, visita di Ferrero: "Il calcio femminile è importante"

Sta per cominciare l'avventura della Sampdoria Women nel campionato di Serie A: domenica 29 agosto a Formello la prima sfida, in trasferta, contro la Lazio, debutto casalingo invece il 5 settembre contro il Milan

Sta per cominciare l'avventura della Sampdoria Women nel campionato di Serie A: domenica 29 agosto a Formello la prima sfida, in trasferta, contro la Lazio, debutto casalingo invece il 5 settembre contro il Milan, poi sfida al Sassuolo (in trasferta) il 12 settembre. Il mese si concluderà con Sampdoria-Pomigliano, gara che si giocherà il 26 settembre.

E nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto 2021, a sorpresa, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero si è presentato al campo "Tre Campanili" di Bogliasco per un saluto alle calciatrici allenate da Antonio Cincotta.

"Vi dovete divertire, questo è fondamentale - ha detto Ferrero - il calcio femminile è importante, voi siete importanti. Il presidente e tutta la società sono presenti e saranno sempre con voi"