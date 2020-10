VIDEO | Sampdoria-Salernitana 1-0: goal di La Gumina

La Samp batte senza particolari patemi la Salernitana e avanza così in Coppa Italia. Prova ordinata dei blucerchiati, scesi in campo con molte seconde linee. Ha deciso una rete di La Gumina, ma in molte altre occasioni la Samp è andata vicina al gol. Aspettando il derby di domenica, aumentano le possibilità di un'altra stracittadina: l'avversario del turno successivo uscirà infatti dalla gara tra Genoa e Catanzaro.

La cronaca del match

Turnover pressoché totale di Ranieri che lascia a riposo tutti i titolari e ne approfitta per dare spazio a qualche volto nuovo. La notizia è l'esordio dal 1' di Adrien Silva e Keita, che provano a scaldare i motori in vista del derby. Bene l'attaccante senegalese, leggera preoccupazione per il centrocampista uscito nella ripresa per un fastidio alla caviglia. Torna Colley a dirigere la difesa. Keita sembra ben ispirato fin dai primi minuti, e per due volte impegna Belec costringendolo alla grane risposta per evitare il vantaggio blucerchiato. Anche La Gumina si disimpegna in maniera positiva, e cerca di sfruttare al meglio l'occasione concessagli dal tecnico. Nel primo tempo prova più volte il tiro senza mai trovare la precisione, quindi a inizio ripresa aggiusta la mira, e dopo una parata di Belec riesce finalmente a sfondare: contropiede di Verre e assist per l'attaccante che conclude prontamente con un diagonale millimetrico. Altre occasioni non vengono concretizzate a dovere, mentre i campani orchestrano qualche contropiede ma senza mai riuscire a mettere davvero i brividi alla difesa ligure. Vittoria meritata con il minimo sforzo e testa al derby incombente.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-SALERNITANA 1-0

Rete: 55' La Gumina

Sampdoria (4-3-1-2): Letica 6; Rocha 6 (93' Yoshida sv), Ferrari 6, Colley 6, Regini 6; Leris 6 (77' Jankto 6), Adrien Silva 6 (65' Thorsby 6), Askildsen 6; Verre 6.5; La Gumina 6.5, Keita Balde 6.5 (65' Damsgaard 6). All. Ranieri.

Salernitana (4-4-2): Belec; Karo (46' Aya), Mantovani (73' Djuric), Gyomber, Lopez; Casasola, Dziczek (66' Schiavone), Capezzi, Kupisz; Antonucci (46' Tutino), Giannetti (73' Cicerelli). All. Castori.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Note: ammoniti Silva, Dziczek, Jankto, Djuric.