VIDEO | Talento in campo e con il pennello: Jankto dedica un quadro a Kobe Bryant

La passione per il disegno e la pittura del centrocampista della Samp è nota: in passato ha dedicato alcune sue opere anche a calciatori della nostra Serie A come Dybala e Papu Gomez, è specializzato in ritratti e spesso si cimenta con attori, sportivi e cantanti