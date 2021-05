Vialli presenta "La bella stagione", libro scritto con Mancini: aiuterà il Gaslini

Gianluca Vialli ha mostrato sulla propria pagina Instagram la copertina di un nuovo libro, scritto insieme a Roberto Mancini, dedicato alla sua avventura in blucerchiato, ma soprattutto alla magica stagione 1990/1991 terminata con la conquista di uno storico scudetto.

"La Bella Stagione" è il titolo del libro che, come ha spiegato Vialli, è già disponibile per i pre-ordini su tutti gli store online e servirà a sostenere l'associazione Gaslini Onlus attraverso il ricavato delle vendite. L'uscita è prevista per il 18 maggio, all'interno anche le testimonianze degli altri giocatori di quella che è ricordata come la Samp d'oro, che hanno partecipato all stesura del volume.

«Il romanzo che racconta la storia epica di una squadra di amici uniti dalla stessa missione - ha spiegato Vialli - quella di rendere possibile l’impossibile, sfidare e battere lo status quo, agitare le acque fino a scatenare uno tsunami. Chissà se abbiamo scritto un capolavoro come quello di 30 anni fa?».