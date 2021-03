VIDEO | Samp, Verre rinnova fino al 2025 e si improvvisa telecronista

Il centrocampista della Sampdoria Valerio Verre ha rinnovato il proprio contratto con la Sampdoria fino al 2025.

Lo ha comunicato la società blucerchiata con una nota in cui si legge: «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Verre. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista - 40 presenze e 3 reti con la nostra maglia - si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025».

Per l'occasione la Samp ha pubblicato un video divertente in cui il centrocampista veste i panni del telecronista per commentare i suoi tre goal di quest'anno, tutti davvero molto belli: il primo contro la Fiorentina, il secondo nel derby di Coppa Italia contro il Genoa e il terzo contro il Verona. «I goal? Meglio farli che commentarli» ha detto a fine video.