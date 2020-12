Verona-Sampdoria, probabili formazioni: squalificato Thorsby nel turno infrasettimanale

Torna subito in campo il campionato di Serie A con le gare della dodicesima giornata in programma in turno infrasettimanale. Mercoledì 16 dicembre alle 20.45 si gioca Verona-Sampdoria allo stadio Bentegodi, blucerchiati a caccia di punti per muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Napoli, la formazione di Juric, però, è in gran forma.

QUI VERONA. Hellas reduce infatti dal successo a Roma contro la Lazio (2-1) che ha proiettato gli scaligeri al settimo posto in classifica a quota 19 punti. Sempre out Kalinic in attacco, ballottagio Di Carmine-Favilli sul fronte offensivo con Salcedo terzo incomodo mentre in difesa rientra Ceccherini dalla squalifica.A centrocampo Veloso in vantaggio su Ilic.

QUI SAMPDORIA. Out il solito Bereszynski, difficile il recupero di Keita Balde che sta comunque bruciando le tappe e vuole esserci prima della sosta natalizia. In attacco, al fianco di Quagliarella, potrebbe essere confermato Verre dopo la buona prestazione contro il Napoli mentre a centrocampo, come sempre, si giocano una maglia Jankto e Damsgaard mentre pesa l'assenza di Thorsby squalificato, al suo posto Adrien Silva che farà coppia con Ekdal nel cuore dello scacchiere di Ranieri. Infine in difesa Tonelli potrebbe prendere il posto di Colley.

Probabili formazioni Verona-Sampdoria

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Davidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine. All. Juric.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Augello, Tonelli, Yoshida, Ferrari; Damsgaard, Adrien Silva, Ekdal, Candreva; Verre, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Ros di Pordenone.

Calcio d'inizio: mercoledì 16 dicembre, ore 20.45.

Diretta TV: DAZN.