Verona-Sampdoria 1-2, le pagelle: Verre come Weah, punto interrogativo Leris

La Samp rialza la testa, sbanca Verona e allunga sulla zona rossa salendo a quota 14 punti in classifica. Ottima prova dei blucerchiati che passano nel primo tempo con un bellissimo goal di Ekdal e raddoppiano a inizio ripresa con il meraviglioso coast to coast di Verre. La riapre Zaccagni su rigore nel finale, ma poi i blucerchiati non rischiano quasi più nulla.

VIDEO | Verona-Sampdoria 1-2, goal e highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.