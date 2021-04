Sampdoria-Verona, probabili formazioni: torna Adrien Silva a centrocampo

Sabato 17 aprile alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris un match che mette virtualmente in palio punti per la parte sinistra della classifica tra due formazioni che cercano riscatto

Sabato 17 aprile alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Verona, match che mette virtualmente in palio punti per la parte sinistra della classifica tra due formazioni che cercano riscatto. I blucerchiati dalla sconfitta 2-0 contro il Napoli e gli Scaligeri (che in classifica precedono la Samp di 5 punti) dall'1-0 contro la Lazio, quarto stop nelle ultime cinque gare.

QUI SAMPDORIA. Sempre out Torregrossa sul fronte offensivo, rimane qualche dubbio sulla presenza dal primo minuto di Quagliarella, uscito con qualche acciacco dalla sfida contro il Napoli, ma alla fine dovrebbe esserci. Per il resto solito ballottaggio Damsgaard-Jankto mentre a centrocampo torna disponibile dopo la squalifica Adrien Silva che dovrebbe partire titolare, verso il recupero anche Ekdal che potrebbe però andare in panchina.

QUI VERONA. Qualche dubbio in difesa per Juric che ritrova Lovato, ma potrebbe preferire comunque Dawidowicz. Per il resto Tameze in vantaggio su Sturaro a centrocampo, mentre in attacco Lasagna dovrebbe essere supportato da Barak e Zaccagni. Non al meglio Kalinic che sarà comunque convocato, out invece Favilli e l'ex Vieira.

Probabili formazioni Sampdoria-Verona 17 aprile

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella. Gabbiadini. All. Ranieri.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.

Arbitro: Dionisi dell'Aquila.

Calcio d'inizio: sabato 17 aprile, ore 15:00.

Dove vederla: Sky, Now Tv e Sky Go.