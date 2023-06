Sampdoria, ufficiale Pirlo: un campione del mondo per i blucerchiati

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria, nel tardo pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità da parte del club blucerchiato. Da un campione del mondo all'altro perché, alla fine, la società ha deciso di virare sull'ex Juventus dopo le trattative portate avanti con Fabio Grosso, tecnico reduce dalla vittoria del campionato di Serie B con il Frosinone.

Per Andrea Pirlo si parla di un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Nell'ultimo campionato aveva lavorato in Turchia, alla guida del Karagumruk.

Nella Super Lig (la Serie A, ndr) turca 33 panchine con 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, poi la risoluzione del contratto a fine maggio, con la squadra a metà classifica. Alla guida della Juventus, nella stagione 2020/2021 ha vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia, in campionato arrivò invece al quarto posto, fallendo il decimo scudetto consecutivo dei bianconeri. Dopo di lui la Vecchia Signora non ha comunque più vinto il campionato.