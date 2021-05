Udinese-Sampdoria, probabili formazioni: solito rebus in attacco, ma Keita Balde scalpita

Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo per le gare della 37esima giornata, la penultima del campionato 2020/2021. Domenica 16 maggio alle ore 15:00 alla Dacia Arena si gioca Udinese-Sampdoria: blucerchiati che dopo il 2-2 con lo Spezia cercheranno di consolidare il nono posto (+3 sul Verona) e friulani che inseguono a quota 40 senza assilli di classifica, ma vogliosi di riscattare il pesante 5-1 contro il Napoli. Diretta tv in esclusiva su Dazn, anche in streaming.

QUI UDINESE. Out il solito Deulofeu sul fronte offensivo al pari di Pussetto. Attacco affidato all'ex Okaka (in vantaggio su Llorente) con il supporto di Pereyra. In difesa De Maio favorito su Rodrigo Becao e a centrocampo chance per Ouwejan.

QUI SAMPDORIA. Soliti dubbi da sciogliere in attacco, dopo l'ottimo ingresso a gara in corso di Keita Balda e la prova opaca di Gabbiadini potrebbe toccare al senegalese fare coppia con Quagliarella. Ristabilito Torregrossa che, dopo la panchina contro lo Spezia potrebbe trovare spazio a gara in corso. In difesa Yoshida-Colley.

Probabili formazioni Udinese-Sampdoria

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Bonifazi, Nuytinck; Styger Larsen, De Paul, Walace, Makengo, Ouwejan; Pereyra, Okaka. All. Gotti.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita Balde. All. Ranieri.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: domenica 16 maggio, ore 15:00.

Dove vederla: DAZN.