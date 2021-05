Udinese-Sampdoria 0-1, le pagelle: Eta Beta Quagliarella, insuperabile Yoshida

Quagliarella e Verre entrano e decidono la gara nell'episodio del calcio di rigore, bene in difesa anche Yoshida mentre Audero è decisivo nel recupero. Buona prova anche per Gabbiadini a cui manca solo il goal; in ombra invece Keita Balde

La Sampdoria espugna la Dacia Arena di Udine grazie al calcio di rigore di Quagliarella e sale a quota 49 punti in classifica matematicamente al nono posto (Verona a - 6 con due gare da giocare, ma i blucerchiati hanno vinto i due scontri diretti) e a 3 lunghezze dall'obiettivo di 52 punti che aveva fissato qualche settimana fa Ranieri a salvezza raggiunta. Partita tesa e povera di emozioni soprattutto nel primo tempo, decisivi i cambi del tecnico della Samp con Verre che guadagna il rigore da tre punti e il capitano che lo trasforma con freddezza.

VIDEO | Udinese-Sampdoria 0-1: goal e highlights

Quagliarella e Verre entrano e decidono la gara nell'episodio del calcio di rigore da tre punti, bene in difesa anche Yoshida mentre Audero è decisivo nel recupero per blindare la vittoria. Buona prova (finché rimane in campo) anche per Gabbiadini, gli manca solo il goal. In ombra Keita Balde che non rende al meglio senza Quagliarella vicino.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.