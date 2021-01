Sampdoria-Udinese, probabili formazioni: squalificato Jankto, out Tonelli

Sabato 16 gennaio 2021 alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Udinese, match valido per la diciottesima giornata di Serie A che mette in palio punti importanti per rimanere ampiamente sopra alla zona rossa. Blucerchiati che cercano riscatto dopo la brutta prestazione contro lo Spezia contro una formazione friulana che non vince da sei turni (tre pareggi e tre sconfitte) e che arriva dallo stop interno contro il Napoli (2-1).

QUI SAMPDORIA. Problemi fisici per Tonelli e difesa affidata alla coppia Yoshida-Colley mentre sugli esterni Ranieri deve fare i conti con l'assenza di Jankto, squalificato. Non ci saranno quindi grossi ballottaggi con Candreva e Damsgaard pronti a partire titolari. In mediana recuperato Adrien Silva che partirà però dalla panchina con Yhorsby ed Ekdal chiamati a gestire il cuore del centrocampo. In attacco Keita Balde dovrebbe partire titolare con Quagliarella, ma non è da escludere la soluzione con il senegalese prima punta supportato da Verre con il capitano blucerchiato ancora una volta in panchina. Possibile esordio, a gara in corso, per il nuovo acquisto Torregrossa.

QUI UDINESE. Out l'ex Okaka, ma anche Forestieri e Pussetto, in attacco Gotti recuperà però Deulofeu che dovrebbe partire dalla panchina con Lasagna e Nestorovski titolari. Ballottaggio a centrocampo con Arslan in vantaggio su Walace e in difesa tra Bonifazi e De Maio. .

Probabili formazioni Sampdoria-Udinese 16 gennaio

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Quagliarella, Keita Balde. All. Ranieri.

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Bonifazi, Samir, Styger Larsen; De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Calcio d'inizio: sabato 16 gennaio, ore 20.45.

Dove vederla in tv: DAZN.