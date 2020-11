VIDEO | Torino-Sampdoria 2-2: goal di Belotti, Candreva, Quagliarella e Meité

Pareggio esterno della Samp che interrompe la serie di tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia e sale a quota 11 punti a metà classifica. Brutto primo tempo con il Toro in vantaggio grazie a Belotti e ripresa vibrante con il ribaltone firmato da Candreva e Quagliarella prima del definitivo pareggio di Meité. Nel mezzo, e nel finale, grandi parate di Audero.

Brivido Samp al 7' con Belotti imbeccato da Linetty che segna a tu per tu con Audero, l'arbitro inizialmente convalida mail Var annulla tutto per fuorigioco. Ritmi non esagerati, ma al 25' il Gallo sblocca il risultato e porta in vantaggio gli uomini di Giamapaolo: bella palla di Singo per Belotti che in spaccata sul secondo palo insacca. La Samp non trova la reazione ed esce dal torpore solo nei dieci minuti finali: al 36' doppia occasione, prima un tiro di Candreva murato con la palla sugli sviluppi arriva dalle parti di Quagliarella che calcia alto. Il Torino prova a pungere in contropiede con l'ex Linetty, ma ancora la Samp in chiusura di tempo si rende pericolosa prima con un colpo di testa alto di Quagliarella e poi con un tiro al volo di Candreva (servito bene dal capitano blucerchiato) che finisce fuori.

Rivoluzione Samp a fine primo tempo con quattro cambi decisi da Ranieri (squalificato, in panchina al suo posto Benetti) e l'atteggiamento dei blucerchiati è assolutamente diverso: subito pericoloso Quagliarella, replica Rodriguez ma Audero devia in corner prima del ribaltone firmato dalla premiata ditta Candreva-Belotti. Nel primo caso il capitano libera l'ex Inter che con un gran tiro che passa tra le gambe di Sirigu impatta, nel secondo i ruoli si invertono ed è Quagliarella a insaccare raccogliendo un delizioso lancio in profondità del compagno. A questo punto è il Torino a reagire e la gara diventa apertissima: annullato il pareggio di Belotti per un fallo di mano, poi Audero tiene a galla la Samp con due grandi interventi su Zaza e Meité. Il portiere blucerchiato deve però capitolare su un colpo di testa da corner dello stesso Meité e nel finale compie un doppio miracolo prima su Verdi e poi anche sul tap-in di Lyanco. Ultima occasione per i blucerchiati con un tiro alto di Damsgaard.

TABELLINO E VOTI

TORINO-SAMPDORIA 2-2

Reti: 25' Belotti, 53' Candreva, 63' Quagliarella, 77' Meité

Torino (3-5-2): Sirigu 5.5; Lyanco 6, Bremer 5.5, Rodriguez 6 (70' Verdi 6.5); Singo 7, Meité 7, Rincon 6, Linetty 5, Ansaldi 5.5 (70' Murru 6); Belotti 7, Zaza 6. All. Giampaolo (in panchina Conti).

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 7; Bereszynski 5.5, Ferrari 5.5, Yoshida 5 (46' Tonelli 5.5), Augello 5.5; Candreva 7.5, Ekdal 5 (46' A. Silva 6), Thorsby 6, Jankto 5 (46' Damsgaard 6.5); Verre 5 (46' Gabbiadini 5.5); Quagliarella 7 (83' Ramirez 6). All. Ranieri (in panchina Benetti).

Arbitro: Doveri di Roma

Note: ammoniti Lyanco, Tonelli e Ferrari