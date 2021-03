Sampdoria-Torino, probabili formazioni: sfida da non sbagliare, ballottaggio Keita-Gabbiadini

Domenica 21 marzo si gioca alle ore 15 una gara importante per i blucerchiati che nelle ultime cinque gare hanno raccolto solo due punti, non bisogna abbassare la guardia contro una formazione che lotta in zona rossa

Domenica 21 marzo 2021 si gioca Sampdoria-Torino alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Gara importante per i blucerchiati che nelle ultime cinque gare hanno raccolto solo due punti. Rimane ampio il vantaggio sulla zona rossa (+10 sul Cagliari), ma non bisogna abbassare la guardia. Torino rivitalizzato invece dalla pazza vittoria in rimonta contro il Sassuolo (3-2) nel recupero infrasettimanale, tre punti che hanno permesso ai ragazzi di Nicola di uscire dalla zona retrocessione staccando di un punto i Sardi.

QUI SAMPDORIA. Recuperati Candreva e Quagliarella che in settimana avevano avuto qualche acciacco, entrambi dovrebbero essere inseriti tra i titolari da Ranieri. Sul fronte offensivo dovrebbe rivedersi anche Keita Balde dopo il turno di riposo contro il Bologna (si gioca una maglia con Gabbiadini) mentre Torregrossa non è ancora disponibile, potrebbe tornare dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. In difesa Ferrari e Yoshida si giocano una maglia per fare coppia con Colley mentre a centrocampo Jankto è in vantaggio su Damsgaard e Thorsby su Adrien Silva. Out per squalifica Ramirez.

QUI TORINO. Ballottaggio in attacco tra Zaza e Sanabria (un ex Samp e un ex Genoa) per fare coppia con Belotti mentre sulla fascia sinistra Ansaldi sembra in vantaggio sull'ex Murru. Out Baselli per infortunio, per il resto Nicola ha a disposizione la rosa completa.

Probabili formazioni Sampdoria-Torino 21 marzo 2021

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria. All. Nicola.

Arbitro: Orsato di Schio.

Calcio d'inizio: domenica 21 marzo, ore 15.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now Tv.