Sampdoria-Torino 1-0, le pagelle: bentornato Gabbiadini, calamita Colley

Ottima prova in difesa del difensore gambiano, Gabbiadini torna invece titolare dopo mesi sul fronte offensivo ed è protagonista in occasione del goal da tre punti siglato da Candreva

Basta il goal di Candreva alla Sampdoria per superare il Torino, tornare al successo dopo cinque turni di astinenza e blindare definitivamente la classifica allungando a +13 sul terzultimo posto. Partita non bellissima, ma comunque interpretata bene dai blucerchiati che hanno chiuso ogni varco ai granata concedendo poche occasioni da goal.

VIDEO | Sampdoria-Torino 1-0: goal e highlights

Ottima prova in difesa di Colley, un muro contro gli attacchi dei granata, mentre Gabbiadini torna titolare dopo mesi sul fronte offensivo ed è protagonista in occasione del goal da tre punti siglato da Candreva. Molto bene anche Augello in una Samp senza insufficienze. Tra i meno brillanti, ma comunque con il 6 in pagella, Jankto e Bereszynski.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.