Sampdoria-Spezia, probabili formazioni: Quagliarella e Gabbiadini tornano titolari

Chance per Ekdal a centrocampo, possibilità in difesa per Yoshida nel derby ligure

Derby ligure in turno infrasettimanale. Mercoledì 12 maggio alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Spezia, blucerchiati senza grossi problemi di classifica che proveranno a riscattare la sconfitta 2-1 dell'andata per consoldiare il nono posto e Aquilotti che cercano invece punti per la salvezza. Il +3 sul Benevento non fa dormire sonni tranquilli a Italiano che nelle ultime cinque gare ha raccolto solo due pareggi a fronte di tre sconfitte.

QUI SAMPDORIA. Gabbiadini e Quagliarella dovrebbero guidare l'attacco dei blucerchiati dopo il turn over contro l'Inter dove il solo capitano è entrato per il quarto d'ora finale, probabile panchina quindi per Keita Balde. In mezzo al campo spazio a Ekdal con Silva non al meglio, in difesa Yoshida reclama spazio.

QUI SPEZIA. Squalificato Ricci a centrocampo, al suo posto Leo Sena che ha recuperato dall'infortunio, in attacco invece non ci sarà Nzola: tridente con Piccoli, Gyasi e uno tra Farias e Verde con il primo favorito.

Probabili formazioni Sampdoria-Spezia

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajili, Bastoni; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Calcio d'inizio: mercoledì 12 maggio, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn.