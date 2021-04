Sassuolo-Sampdoria, probabili formazioni: ottavo posto nel mirino, rebus in attacco

Nella volata (vale un posto come testa di serie alla prossima Coppa Italia permettendo l'ingresso direttamente negli ottavi di finale) per i blucerchiati conta solo vincere considerando che sono 7 i punti di distacco dai neroverdi, reduci dalla vittoria contro il Milan

Dopo il turno infrasettimanale torna subito il campionato di Serie A. Sabato 24 aprile alle 20.45 fari puntati sul Mapei Stadium dI Reggio Emilia per Sassuolo-Sampdoria. Nella volata verso l'ottavo posto (che vale un posto come testa di serie alla prossima Coppa Italia permettendo l'ingresso direttamente negli ottavi di finale) per i blucerchiati conta solo vincere considerando che sono 7 i punti di distacco dai neroverdi, reduci dalla bella vittoria contro il Milan. I ragazzi di Ranieri cercano quindi la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Verona (3-1) e Crotone (1-0).

QUI SASSUOLO. Squalificato l'ex Djuricic sul fronte offensivo, al suo posto uno tra Maxime Lopez e Defrel. La prima punta sarà il giovane Raspadori che contro il Milan ha messo a segno una doppietta da subentrante mentre per il resto ci sono ancora alcuni ballotaggi da sciogliere tra centrocampo e difesa: Ferrari-Marlon, Toljan-Muldur e Rogerio-Kyriakopolous.

QUI SAMPDORIA. rebus in attacco con Keita Balde che dopo il turno di riposo (è entrato nei minuti finali) contro il Crotone scalpita per una maglia da titolare, ma Gabbiadini e Quagliarella hanno ben figurato. Nell'ottica delle tre gare giocate in una settimana e della rotazione che ha messo in mosra Ranieri potrebbe essere Gabbiadini a rifiatare con il capitano affiancato dal senegalese. Per il resto Ekdal è recuperato e insidia Adrien Silva mentre Colley e Tonelli si giocano una maglia in difesa dove dovrebbe rivedersi Yoshida.

Probabili formazioni Sassuolo-Sampdoria 24 aprile

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Rogerio, Ferrari, Chiriches, Toljan; Locatelli, Obiang; Boga, Lopez, Berardi; Raspadori. All. De Zerbi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo.

Calcio d'inizio: sabato 24 aprile, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn.