Sassuolo-Sampdoria 1-0, le pagelle: calamita Yoshida, calamità Colley

Berardi si conferma bestia nera della Samp, il suo goal a metà ripresa regala i tre punti al Sassuolo, che blinda l'ottavo posto al termine di una gara vibrante. Predominio territoriale dei neroverdi e Samp abile a chiudere gli spazi e a ripartire in contropiede, un palo nel primo tempo con Jankto per i ragazzi di Ranieri che dopo l'1-0 hanno faticato a rendersi pericolosi, inutile il forcing finale con un paio di spunti interessanti di Keita Balde e La Gumina.

VIDEO | Sassuolo-Sampdoria 1-0: goal e highlights

Ottima prova difensiva di Yoshida che chiude tutti gli spazi ai neroverdi, l'errore che decide la partita è invece del suo compagno di reparto, Colley, con una brutta respinta e un tentativo tardivo di recupero. Tra i migliori anche Candreva, utile sia in fase offensiva nel primo tempo che in ripiego nella ripresa, e Keita Balde che mostra l'atteggiamento giusto anche senza segnare e conquista una miriade di falli. Male Damsgaard, mai entrato in partita, e Gabbiadini che incide meno di altre volte.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.