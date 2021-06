Samp femminile in Serie A con il titolo del San Gimignano: c'è l'ok della Figc

Con l'ok della Figc anche la Sampdoria ufficializza il passaggio del titolo sportivo della Florentia San Gimignano, società di calcio femminile, alla società blucerchiata che avevamo raccontato la scorsa settimana. La Sampdoria giocherà in Serie A il prossimo anno.

«Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria - si legge in una nota ufficiale - sono orgogliosi di confermare che nella prossima stagione sportiva Genova sarà rappresentata nella Serie A Femminile. Una novità per i colori blucerchiati e un piacevole ritorno per la città, con importanti aspetti socio-culturali e non solo agonistici, visto che proprio a Genova venne vinto il primo scudetto ufficiale della storia in Italia nel 1968».

Nel 1968, infatti, il primo storico scudetto di calcio femminile venne vinto dall'ACF Genova, società nata nel 1967, superando in finale la Roma in una gara giocata a Pisa. La squadra giocò i campionati fino al 1972 quando venne escluso per aver rinunciato a una gara contro l'Aosta senza aver dato alcun preavviso al Comitato Nazionale Gare. I colori sociali erano il bianco e il rosso e il simbolo della squadra la croce di San Giorgio.

«È di poche ore fa infatti - ha scritto ancora la Sampdoria in una nota - l’avvenuta delibera da parte della FIGC dell’attribuzione alla stessa U.C. Sampdoria del titolo sportivo per il massimo campionato dalla Florentia San Gimignano S.S.D., che il club ringrazia al pari di tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di un’idea da tempo allo studio da parte della società blucerchiata».

Il presidente della dalla San Gimignano, Tommaso Becagli, la scorsa settimana aveva spiegato: «La Sampdoria proseguirà il nostro progetto tecnico, formativo e culturale con maggiore serenità dato che servivano concretezza e risorse finanziarie. La consegna a una società storica e blasonata è un percorso chiaro per migliorare la condizione delle ragazze».

Nello scorso campionato di Serie A la Florentia San Gimignano ha chiuso al settimo posto in classifica (su dodici squadre) con 29 punti nella Serie A di calcio femminile.