Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni Coppa Italia: Ranieri cambia modulo?

Martedì 27 ottobre alle ore 14 si gioca al Luigi Ferraris Sampdoria-Salernitana, match valido per il terzo turno di Coppa Italia, esordio dei blucerchiati nella competizione contro i campani, secondi in classifica e ancora imbattuti nel campionato di Serie B. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport e in caso di vittoria potrebbe esssere derby nel turno successivo, a patto che anche il Genoa superi il Catanzaro nel match in programma mercoledì 28 ottobre.

Il match di Coppa Italia potrebbe essere l'occasione per Ranieri di fare qualche esperimento, anche a livello di modulo. Rispetto al classico 4-4-2 (ultimamente declinato in un 4-4-1-1 con Ramirez a supporto di Quagliarella) il tecnico della Samp potrebbe provare un 4-3-1-2 (con Verre a supporto di Keita Balde e Lagumina) oppure un 4-2-3-1 (in questo caso Keita Balde, Verre e Leris potrebbero essere alle spalle di Lagumina) , chance dal primo minuto per Colley, Regini e Ferrari in difesa, in porta Letica rileverebbe Audero e a centrocampo potrebbe esserci spazio per Askildsen, Adrien Silva e Leris, in attacco Keita Balde potrebbe essere finalmente titolare. Ancora out Candreva e Gabbiadini.

Probabili formazioni Sampdoria-Salernitana Coppa Italia

Sampdoria (4-3-1-2): Letica; Bereszynski, Ferrari, Colley, Regini; Askildsen, Adrien Silva, Leris; Verre; Keita Balde, Lagumina. All. Ranieri.

Salernitana (4-4-2): Adamonis; Mantovani, Karo, Veseli, Baraye; Cicerelli, Capecchi, Dziczek, Kupisz; A. Anderson, Giannetti. All. Castori.

Calcio d'inizio: martedì 27 ottobre, ore 14. Diretta Tv su Rai Sport.