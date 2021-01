Roma-Sampdoria, probabili formazioni. Gara speciale per Ranieri: «È la mia squadra del cuore, ma in campo nessuna emozione»

Prima gara del 2021 per la Sampdoria che domenica 3 gennaio alle ore 15 sfiderà la Roma allo stadio Olimpico. Gara del cuore per l'ex Ranieri che in conferenza stampa ha spiegato: «Io faccio questo mestiere per le emozioni che ancora sento e vivo, certo Roma è differente perché è la mia città e la mia squadra del cuore ma io sono un professionista e l'ho incontrata parecchie volte. Quando si scende in campo si dimentica l'emozione e si cerca di fare il meglio per la propria squadra e sarà così anche questa volta».

QUI ROMA. Tegola Pedro per la Roma, l'infortunio dell'attaccante spagnolo è più grave del previsto e non è bastata la pausa natalizia per recuperare. Al suo posto Lorenzo Pellegrini che farà coppia con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko sul fronte offensivo giallorosso. In difesa rientra invece Smalling, a completare il reparto Ibanez e uno tra Mancini e Kumbulla. A centrocampo, infine, un solo ballottaggio con Villar in leggero vantaggio su Cristante, out Spinazzola.

QUI SAMPDORIA. Out Keita Balde per squalifica dopo il rosso contro il Sassuolo oltre ai soliti Gabbiadini e Ferrari. Sulla via del recupero Bereszynski che potrebbe accomodarsi in panchina, al suo posto Yoshida che, come ha confermato Ranieri in conferenza stampa: «Fornisce ampie garanzie e sicurezza a destra». A centrocampo possibile rilancio dal primo minuto per Candreva, menre sull'altra fascia Damsgaard è in leggero vantaggio su Jankto ma la scelta definitiva verrà presa a ridosso del match, al centro Ekdal e uno tra Adrien Silva e Thorsby. In attacco Verre a supporto di Quagliarella, ma scalpita anche La Gumina.

Probabili formazioni Roma-Sampdoria 3 gennaio 2021

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Calcio d'inizio: domenica 3 gennaio 2021, ore 15.

Diretta TV: DAZN.