VIDEO | Roma-Sampdoria 1-0: il pullman di Ranieri non basta, il goal di Dzeko vale tre punti

Alla Roma basta il goal di Dzeko per superare la formazione blucerchiata che, complice il campo pesante, ha impostato una gara difensiva. Buona prova della difesa e buona reazione nel finale dopo la rete del bosniaco, ma alla fine i blucerchiati tornano a casa senza punti rimanendo a quota 17 a metà classifica.

Primo brivido per la Samp al 5' con un contatto in area tra Tonelli e Mkhitaryan, l'armeno protesta ma l'intervento è corretto e non ci sono estremi per il calcio di rigore. Tra 14' e 17' ci prova invece due volte Pellegrini ma Audero è attento; replica la Samp con un calcio di punizione di Quagliarella che si stampa sulla barriera, ancora muro giallorosso sul secondo tentativo del capitano blucerchiato. La partita si trascina fino al 36' con un leggero predominio territoriale dei giallorossi, poi la prima grossa occasione è per gli uomini di Ranieri con un tiro potente di Candreva alzato in corner da Pau Lopez. Replica un paio di minuti dopo la formazione di casa con un bel pallone di Pellegrini per Mkhitaryan e deviazione della difesa in angolo, poche emozioni nel finale di un tempo che termina a reti bianche.

Nessun cambio a inizio ripresa e i ritmi rimangono bassi, complice la pioggia battente, poi al 50' ci prova Dzeko di testa su imbeccata di Bruno Peres, palla che sfiora il palo e si spegne sul fondo. La Samp replica con un tiro sull'esterno della rete di Jankto su suggerimento di Candreva, poi è ancora brava la squadra di Ranieri a contenere le sfuriate della Roma fino al 61' quando Smalling di testa colpisce la traversa imbeccato da una punizione calciata da Pellegrini, tre minuti dopo Mancini ci prova su sviluppi di corner, ma Audero è attento, poi tocca a Pellegrini con un sinistro velenoso che viene deviato in angolo, dal quale ci prova Dzeko di testa, ma ancora il portiere blucerchiato si oppone d'istinto. Momento di massima pressione dei giallorossi che al 69' ci provano ancora con un destro al volo di Karsdorp, palla sul fondo. I blucerchiati replicano in contropiede con un colpo di testa di Thorsby respinto da Pau Lopez ma al 72' passano i giallorossi con Dzeko che anticipa Colley sul primo palo e insacca su assist di Karsdorp. Roma ancora pericolosa al 75' con Mkhitaryan, Audero non è perfetto ma controlla in due tempi. Nel finale di gara la Samp reagisce e mette pressione ai giallorossi senza creare però grosse occasioni mentre la Roma prova a ripartire in contropiede. Finisce così, con il goal da tre punti di Dzeko che manda al tappeto una Samp comunque volenterosa.

Tabellino e voti

ROMA-SAMPDORIA 1-0

RETI: 72' Dzeko

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 6, Villar 6 (68' Cristante 6.5), Bruno Peres 6; Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 6.5 (81' Carles Perez); Dzeko 7 (87' Mayoral). All. Fonseca.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6.5; Yoshida 6.5 (81' Leris), Tonelli 6.5, Colley 5.5, Augello 6; Candreva 6, Thorsby 6.5, Ekdal 6.5, Jankto 6; Verre 6 (63' Damsgaard 6); Quagliarella 5.5 (79' La Gumina). All. Ranieri.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

NOTE: ammoniti Smalling, Yoshida, Bruno Peres, Augello, Villar, Ekdal, Tonelli, Jankto