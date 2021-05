Sampdoria-Roma 2-0, le pagelle: Audero è una certezza, Tonelli-Colley muro insuperabile

La Sampdoria supera la Roma 2-0 e sale a quota 45 punti in classifica consolidando il nono posto davanti al Verona. Buona prova dei blucerchiati che hanno segnato un goal per tempo con Adrien Silva e Jankto e nel mezzo hanno controllato bene la reazione deI giallorossi. Menzione per Audero che sul risultato di 2-0 ha respinto un calcio di rigore di Dzeko che avrebbe potuto riaprire il match.

VIDEO | Sampdoria-Roma 2-0: goal e highlights

Prova brillante della difesa comandata da Audero con Tonelli e Colley. Bene anche Thorsby a centrocampo, ma nel complesso è stata una bella Sampdoria tutta (o quasi) da 6.5 in pagella. Menzione speciale per il primo goal in Serie A di Adrien Silva (che poi provoca il rigore parato da Audero). Rimandato un Gabbiadini un po' in ombra, sufficienza e nulla più per Damsgaard.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.