Ufficiale, Quagliarella rinnova con la Sampdoria

Ancora a caccia di record, ancora con la Sampdoria. Fabio Quagliarella proseguirà la sua avventura in blucerchiato per un altro anno. La società ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2022.

L'attaccante classe 1983 cerca il centesimo goal con la maglia blucerchiata e insegue diversi record anche per quello che riguarda la massima serie. Grazie al goal segnato contro il Parma nell'ultima giornata di Serie A ha raggiunto infatti quota 177 reti, una in meno di Boniperti che occupa il 13esimo posto tra i bomber di sempre, sei in meno di Batistuta e undici rispetto a Signori, Del Piero e Gilardino noni in questa speciale classifica. La top ten della è davvero vicina.

«Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria - si legge - comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Quagliarella. Per la soddisfazione di tutti l’attaccante, 233 presenze e 99 reti con la nostra maglia, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022».