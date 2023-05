Retrocessione Samp, Bucci cita Boskov: "Dopo pioggia viene sole"

Cita Vujadin Boskov, il rimpianto allenatore della Sampdoria, il sindaco di Genova, Marco Bucci, intervenuto in seguito alla retrocessione della Sampdoria.

"La Sampdoria retrocede in serie B - scrive Bucci in un post - dopo la stagione più complicata della sua storia. Ma le sfide difficili per la società blucerchiata e per i suoi tifosi non sono finite. Ci auguriamo di poter gioire per un'altra salvezza che può ancora essere conquistata: la sopravvivenza del club".

"Ai tifosi dico che il futuro è sempre meglio del presente e ci sarà modo per riprendersi dallo sconforto, perché 'dopo pioggia viene sole'!", conclude il sindaco.

"La retrocessione della Sampdoria - fa eco il presidente della Regione - è una grave perdita per lo sport ligure e per Genova, che dovrà anche fare a meno per il secondo anno consecutivo del derby, uno spettacolo che ci invidia tutta Italia.

"L'auspicio - prosegue il governatore ligure - è che il club possa risollevarsi non solo dal punto di vista sportivo, ma anche societario attraverso l'intervento di realtà imprenditoriali e finanziarie di alto profilo e comprovata affidabilità".

"I tifosi blucerchiati non hanno mai smesso di sostenere la squadra in una stagione così difficile ed è soprattutto a loro che va il mio pensiero nella serata della retrocessione matematica della Sampdoria. Una tifoseria così merita una società all'altezza del prestigio e della storia blucerchiata", conclude.