Sampdoria, gli stadi chiusi non fermano la raccolta benefica dei Fedelissimi: donati 4mila euro alla Gigi Ghirotti

Il Club Fedelissimi Sampdoriani 1961 ha consegnato all'associazione Gigi Ghirotti un assegno da 4.307 euro, si tratta dei soldi raccolti come ogni anno grazie alle donazioni dei tifosi blucerchiati per supportare l'associazione fondata nel 1984 dal professor Franco Henriquet per lo studio, la terapia del dolore e le cure palliative e attiva nei servizi di assistenza domiciliare ai malati di tumore.

«Abbiamo il piacere di annunciare che oggi è avvenuta la consegna dell’assegno all’Associazione Gigi Ghirotti - hanno scritto i Fedelissimi sui propri canali social - . Nonostante le difficoltà legate alla pandemia ci riteniamo soddisfatti per aver portato a termine la raccolta anche se in tono minore rispetto al solito. Per questo ringraziamo i negozi Genovesi che hanno aderito all’iniziativa e quanti abbiano contribuito con le donazioni».

Negli anni precedenti (l'iniziativa benefica partì nel lontano 2003) i Fedelissimi distribuivano i propri gadget allo stadio raccogliendo le offerte dei tifosi. Questa volta, a causa delle norme anti covid e gli stadi chiusi, si sono organizzati attraverso una rete di negozi distribuendo un adesivo blucerchiato con una grossa "S" stampata. "S" che ricorda Simona Colombino, leader del club scomparsa nel 2002, ma "S" che riprende anche ovviamente anche il nome della Sampdoria. Tutto il ricavato dalle donazioni dei tifosi, al netto dei costi, è stato devoluto all’Associazione Gigi Ghirotti.