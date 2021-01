Quagliarella rimane alla Samp: «Ci sono legami più forti di tutto»

Fabio Quagliarella ha risposto su Instagram alle voci di mercato riguardanti un possibile passaggio alla Juventus.

Il capitano in un post su Instagram ha giurato amore alla Samp postando una sua fotografia con la maglia blucerchiata: «Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così. Forza Samp».

L'attaccante, in panchina nel match vinto 2-1 contro l'Inter ha segnato 7 goal quest'anno in 14 partite e con la maglia blucerchiata è salito a quota 93 goal su un totale di 214 partite tra Serie A e Coppa Italia. Per il momento, quindi, non lascerà Genova almeno fino a giugno quando il suo contratto andrà in scadenza.