Mancati versamenti Irpef e Inps, due punti di penalizzazione alla Samp

Due punti di penalizzazione alla Sampdoria per mancati versamenti Irpef e all'Inps. È la decisione del tribunale federale nazionale della Figc nel processo contro il club blucerchiato. Il procedimento riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali per gli stipendi dei tesserati nel trimestre gennaio-marzo 2023.

La penalizzazione sarà scontata nelle stagione 2023/2024 e dunque la Sampdoria partirà da meno due punti in classifica nella serie B al via il prossimo 19 agosto. Luglio caldo per i blucerchiati: dopo il ricorso d'urgenza di Ferrero sugli aumenti di capitale, questa mattina il blitz della guardia di finanza nella sede a Corte Lambruschini, a Roma e a Milano per sequestrare documenti sul caso plusvalenze Juve.