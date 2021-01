Parma-Sampdoria, probabili formazioni: rebus in attacco, in quattro per due maglie

I blucerchiati tornano in campo dopo la bella vittoria in rimonta contro l'Udinese e cercano continuità di risultati contro un Parma in piena bagarre salvezza, ma in ripresa con l'arrivo di D'Aversa al posto di Liverani. Parma-Sampdoria si gioca domenica 24 gennaio alle ore 20.45 in posticipo allo stadio Tardini.

QUI PARMA. Ottimo l'impatto di D'Aversa sul Parma. Il suo ritorno in panchina al posto di Liverani ha portato in dote un buon punto in casa del Sassuolo (1-1 sfiorando il colpaccio, pareggio su rigore nel recupero) e una buona prestazione in Coppa Italia con i Ducali eliminati nel finale dalla Lazio (2-1). La classifica rimane però preoccupante con soli 13 punti e il penultimo posto insieme al Torino. In dubbio Pezzella in difesa, al suo posto ci sarebbe Ricci mentre in attacco Kucka, Cornelius e Gervinho dovrebbero essere i titolari.

QUI SAMPDORIA. Soliti dubbi in attacco con Verre, Keita Balde e Quagliarella a giocarsi i due posti disponibili, Torregrossa dovrebbe ancora partire dalla panchina ed essere un'arma in più a gara iniziata. Sulle fasce solito ballottaggio tra Jankto e Damsgaard con il Ceco favorito dopo il rientro dalla squalifica. In difesa sulla via del recupero Tonelli, ma dovrebbero esserci Colley e Yoshida.

Probabili formazioni Parma-Sampdoria 24 gennaio

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre, Keita Balde. All. Ranieri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Calcio d'inizio: domenica 24 gennaio, ore 20.45.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now Tv.