Video Parma-Sampdoria 0-2: goal di Yoshida e Keita Balde

Vittoria esterna della Sampdoria che chiude il girone di andata con 26 punti e con due vittorie consecutive che consentono ai ragazzi di Ranieri di consolidare il decimo posto in classifica. Decisivi i goal di Yoshida e Keita Balde per superare un Parma molto pericoloso soprattutto nella prima frazione di gioco.

Parma-Sampdoria | Cronaca primo tempo

Il primo tentativo è del Parma con Conti al 6', Audero è attento, poi al 13' rischia pasticcio di Yoshida che regala il pallone a Gervinho, decisivo il salvataggio sulla linea di Colley sul tentativo di Kucka. La replica della Samp arriva due minuti dopo con un'iniziativa di Keita Balde (buona l'idea, meno la realizzazione con un tiro che termina ampiamente sul fondo) e al 20' con un bel cross tagliato di Candreva sul quale Quagliarela non trova la deviazione vincente al volo.

Brivido Samp al 22' con la discesa di Gervinho dalla sinistra, l'ivoriano salta agevolmente Yoshida e colpisce il palo con una rasoiata, poco più di un minuto dopo si riscatta il giapponese che porta in vantaggio i blucerchiati e trova il primo goal in Serie A sfruttando un cross di Candreva sporcato da Cornelius dentro l'area. Reazione immediata del Parma con Gervinho, uscita decisiva di Audero al limite dell'area di rigore, poi arriva il raddoppio di Keita Balde: Ramirez sfrutta l'errore di Hernani e in progressione serve il senegalese, diagonale perfetto e Sepe battuto. Keita ci riprova con meno fortuna poco dopo poi reagiscono i Ducali: al 43' è bravo Audero ad alzare in corner un tiro di Kucka, poi lo slovacco ci riprova sugli sviluppi del corner ma colpisce la traversa.

Parma-Sampdoria | Cronaca secondo tempo

Nella ripresa parte subito forte il Parma con un tiro del solito Gervinho mentre la Samp ci prova al 60' con un bolide di Damsgaard sul quale è bravissimo Sepe in due tempi; replica dall'altra parte Audero con un super intervento sull'ennesimo tentativo di Kucka. Nella seconda parte di ripresa giro cambi di Ranieri e Samp che rischia pochissimo portando a casa tre punti importanti per chiudere il girone di andata al decimo posto in classifica.

PARMA-SAMPDORIA 0-2 | TABELLINO E VOTI

Reti: 24' Yoshida, 34' Keita Balde

Parma (4-3-1-2): Sepe 6; Conti 5.5, Iacoponi 5, Gagliolo 5.5, Pezzella 6 (86' Ricci sv); Grassi 5 (64' Brugman), Hernani 5 (46' Karamoh 5, 80' Mihaila sv), Kurtic 5.5; Kucka 6.5; Cornelius 5.5, Gervinho 6.5. All. D'Aversa.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 7.5; Bereszynski 6, Yoshida 6, Colley 6.5, Augello 6.5; Candreva 6.5 (81' Jankto sv), Adrien Silva 6.5 (81' Ekdal), Thorsby 6; Ramirez 6.5 (70' Verre 6); Quagliarella 6 (70' Torregrossa 6), Keita Balde 7 (57' Damsgaard 6.5). All. Ranieri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Note: ammoniti Keita Balde, Kucka,