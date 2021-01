Parma-Sampdoria 0-2, le pagelle: argento vivo Audero, bisontino Keita Balde

Ottima prova anche per Adrien Silva a centrocampo, in ombra Thorsby e Quagliarella

Vittoria esterna della Sampdoria che chiude il girone di andata con 26 punti e con due vittorie consecutive che consentono ai ragazzi di Ranieri di consolidare il decimo posto in classifica. Decisivi i goal di Yoshida e Keita Balde per superare un Parma molto pericoloso soprattutto nella prima frazione di gioco.

VIDEO | Parma-Sampdoria 0-2 goal e highlights

In evidenza Audero con alcuni interventi decisivi, Adrien Silva a centrocampo e Keita Balde sul fronte offensivo. Rinato anche Ramirez, tornato titolare dopo oltre un mese. Gara dal doppio volto per Yoshida che commette alcuni errori, ma poi si riscatta con il goal, in ombra (ma comunque sufficienti) Thorsby e Quagliarella.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.