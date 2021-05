VIDEO | Sampdoria-Parma 3-0: Ranieri saluta con "quota 52", a segno Quagliarella, Colley e Gabbiadini

Ranieri saluta la Sampdoria con una vittoria che vale quella quota 52 punti che aveva fissato come obiettivo qualche mese fa. Partita dominata dai blucerchiati contro un Parma retrocesso da tempo e privo di carattere, D'Aversa (che potrebbe essere il prossimo allenatore della Samp secondo "radio mercato") ha fatto esordire molti giovani e ha incassato i goal di Quagliarella, Colley e Gabbiadini: doppio assist per Candreva.

Sampdoria-Parma 3-0 | Video goal e sintesi

Poche emozioni in avvio, la Samp chiede (giustamente) un rigore per fallo di Brugman su Jankto al 9' (l'arbitro sorvola e non viene richiamato dal var), poi la sblocca al 20': Gabbiadini lavora una buona palla e la mette per Candreva che arriva a rimorchio, palla deliziosa messa per Quagliarella che appena entrato in area se la aggiusta e supera Sepe con il destro. Al 31' ancora blucerchiati pericolosi con Quagliarella che prova a rendere il favore a Candreva, il tiro dell'ex Inter viene però respinto in corner da Dierckx, non succede più nulla fino al 44' quando la Samp raddoppia. Punizione di Gabbiadini respinta dalla barriera, palla che torna a Manolo che calcia nuovamente di potenza, nuova deviazione che diventa un assist per Colley, appostato sul secondo palo e bravissimo a battere con il sinistro Sepe in diagonale.

Nella ripresa parte convinto il Parma che ci prova prima con Brugman e poi con Kosznovszky (bravo Letica), ma la Sampdoria cala il tris al 64' con un gran goal di Gabbiadini, scambio con Candreva, un uomo saltato e palla calciata di destro (con il piede "sbagliato") sotto alla traversa. La gara perde di significato e si trascina fino al 90' quando Verre sfiora il quarto goal e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi senza nemmeno un secondo di recupero.

Sampdoria-Parma 3-0 | Tabellino e voti

Reti: 20' Quagliarella, 44' Colley, 64' Gabbiadini

Sampdoria (4-4-2): Letica 6.5; Ferrari 6.5 (80' Regini sv), Yoshida 6.5, Colley 7, Augello 6.5; Candreva 7 (80' Askildsen sv), Ekdal 6.5 (73' Adrien Silva 6), Leris 6, Jankto 5.5; Gabbiadini 7.5 (73' Verre 6), Quagliarella 7 (80' Torregrossa sv). All. Ranieri.

Parma (3-5-2): Sepe 5.5; Dierckx 5.5, Valenti 5.5 (46' Zagaritis 6), Bani 5; Laurini 5 (73' Balogh 6), Hernani 5, Brugman 6.5 (61' Sohm 5.5), Kosznovszky 5, Busi 5.5 (84' Traoré sv); Gervinho 6 (61' Pellè 6), Cornelius 5. All. D'Aversa.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Note: ammoniti Leris e Bani.