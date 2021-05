Sampdoria-Parma 3-0, le pagelle: infinito Quagliarella, ma Gabbiadini è da copertina

Il capitano blucerchiato sblocca il match e segna il suo 177esimo goal inm 500 presenze in Serie A, Gabbiadini segna il terzo goal e mette lo zampino negli altri due, doppio assist invece per Candreva

Ranieri saluta la Sampdoria con una vittoria che vale quella quota 52 punti che aveva fissato come obiettivo qualche mese fa. Partita dominata dai blucerchiati contro un Parma retrocesso da tempo e privo di carattere, D'Aversa (che potrebbe essere il prossimo allenatore della Samp secondo "radio mercato") ha fatto esordire molti giovani e ha incassato i goal di Quagliarella, Colley e Gabbiadini: doppio assist per Candreva.

VIDEO | Sampdoria Parma 3-0: goal e highlights

Grandissima prestazione di Gabbiadini che segna un goal e mette lo zampino anche negli altri due, sugli scudi anche Quagliarella che continua a regalare record in maglia blucerchiata e aspetta solo di rinnovare il contratto con la Sammpdoria. Colley segna il suo secondo goal stagionale, esulta come Drogba e conferma la grande crescita nell'arco della stagione, bene anche Candreva che si conferma uomo-assist e Ferrari in difesa, sperando che possa aver definitivamente superato i problemi fisici. Unica insufficienza quella di Jankto.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.