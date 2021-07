Sampdoria, ecco la nuova maglia con dedica: "La più bella del mondo"

Dopo il Genoa anche la Sampdoria ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2021/2022 realizzata da Macron.

"La tradizione è importante - si legge sul sito del club - e la prima maglia si presenta Blucerchiata: la classica casacca blu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca al centro e sul retro. La maglia è a girocollo e al suo interno il backneck è personalizzato con la banda blucerchiata e la scritta "La maglia più bella del mondo". Nel retrocollo esterno è stampato in bianco il profilo del Baciccia, tipico pescatore genovese con barba, caratteristico berretto e pipa, simbolo della squadra. Sul petto, a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano; a sinistra, lato cuore, sempre in silicone la patch con lo stemma U.C. Sampdoria".

A completare il kit i pantaloncini bianchi con coulisse piatte blu royal e con bordi coscia con banda blu e dettaglio blucerchiato. I calzettoni sono bianchi con al centro le sei bande colorate di blu, bianco, rosso, nero, bianco e blu. Davanti il Macron Hero; dietro, sul polpaccio, la scritta U.C. Sampdoria.