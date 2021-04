Milan-Sampdoria, probabili formazioni: scalpita Gabbiadini, chance per Silva

Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali si torna in campo in Serie A sabato 3 aprile con le gare della 29esima giornata. Ad aprire le danze Milan-Sampdoria, in programma a San Siro alle ore 12.30. Blucerchiati che prima dello stop avevano vinto 1-0 l'importante match contro il Torino blindando definitivamente la classifica in chiave salvezza; rossoneri secondi alle spalle dell'Inter con un gap di sei punti.

QUI MILAN. Rossoneri che ritrovano Rebic in attacco grazie alla riduzione della squalifica, in attacco ci sarà anche Ibrahimovic reduce dagli impegni con la nazionale svedese. Qualche problema in difesa per le assenze di Romagnoli e Calabria. A centrocampo, infine, ballottaggio Bennacer-Tonali per fare coppia con Kessie.

QUI SAMPDORIA. In attacco Gabbiadini in vantaggio su Keita Balde per affiancare Quagliarella su un fronte offensivo ancora orfano dell'infortunato Torregrossa. A centrocampo chance invece per Adrien Silva a causa dell'assenza di Ekdal per problemi fisici, al suo fianco il solito Thorsby protagonista anche con la nazionale norvegese mentre sulle fasce dovrebbero esserci Jankto e Candreva con il solito Damsgaard (anche lui reduce da grandi prestazioni, ma con la Danimarca) pronto a subentrare. In difesa Tonelli e Yoshida si giocano una maglia per affiancare Colley.

Probabili formazioni Milan-Sampdoria 3 aprile

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Calcio d'inizio: sabato 3 aprile, ore 12:30.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now Tv.