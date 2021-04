Milan-Sampdoria 1-1, le pagelle: Colley è un gigante, follia Adrien Silva

Sette in pagella anche per Quagliarella che dimostra di trovarsi meglio con Gabbiadini e segna un gran goal. Plauso per la catena di destra con Bereszynski e Candreva che sono una spina nel fianco del Milan

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Un punto a San Siro è sicuramente un buon risultato per la Sampdoria, ma al netto di 90 minuti giocati alla grande dai ragazzi di Ranieri forse sta un po' stretto ai blucerchiati, che non hanno concesso quasi nulla ai rossoneri fino al pareggio di Hauge a tre dalla fine e che forse con la parità numerica (ingenuo Adrien Silva un minuto dopo il goal di Quagliarella) avrebbero sbancato la Scala del calcio. Va bene così, alla fine, perché nel recupero la formazione di Pioli ha anche sfiorato il colpo del ko con Calhanoglu (bravo Audero) e Kessie (palo), ma sarebbe stata davvero una beffa atroce. A volte il destino premia chi se lo merita.

VIDEO | Milan-Sampdoria 1-1: goal e highlights

Ottima prova di Colley al centro della difesa, 7 in pagella anche per Quagliarella che dimostra di trovarsi meglio con Gabbiadini (prestazione di sostanza e qualità anche per lui) che con Keita Balde nel tandem offensivo. Plauso per la catena di destra con Bereszynski e Candreva che sono una spina nel fianco del Milan. Bocciato solo Adrien Silva per l'ingenuità che gli costa il secondo giallo lasciando i blucerchiati in dieci un minuto dopo essere andati in vantaggio. Poteva essere il match del rilancio, invece arriva l'ennesima bocciatura.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.